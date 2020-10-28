大魯閣實業（1432）28日召開股東臨時會，通過依公司法第241條規定，配發資本公積新台幣3億元，每股可配發4元現金。隨後也召開董事會，通過2020年11月22日為除息基準日，2020年12月4日為現金股利發放日。

大魯閣2020年已陸續完成出售所持有的大魯閣開發股權予新光三越，出售鈴鹿賽道樂園營業主要營運資產給大魯閣開發，出售上海基創股權，將對於上海基創的持股降低至40％。

大魯閣第三季起營收穩定成長，本業獲利也轉正，7月每股盈餘0.093元，8月每股盈餘0.053元，加上出售鈴鹿賽道樂園已於9月完成點交，預估可認列處分獲利約6,000萬元。

大魯閣實業自2019年起積極整理整頓旗下事業體，並透過財務架構的持續調整，將關鍵資源聚焦在體驗型商場及核心的運動休閒事業。今年雖有疫情的干擾，但隨著事業整理整頓計畫的完成，經營績效已逐步展現。

(工商 )