時序入深秋，候鳥陸續抵台報到，目前來台南度冬的黑面琵鷺已經突破1000大關，黑琵保護區、七股頂山、安南城西、四草保護區等都能目擊得到。（台南市政府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

2020黑面琵鷺保育季今年選在11月22日登場，主辦單位今天舉辦記者會行銷。（台南市政府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

隨著天氣逐漸轉涼，台南濱海地區正式進入候鳥季節，1年1度的黑面琵鷺保育季活動將在11月底展開，目前鳥友在南市各主要棲地觀測到的黑琵隻數已經突破1200大關，其中七股曾文溪出海口黑琵保護區有781隻、頂山溼地賞鳥亭周邊也出現188隻左右的黑琵族群，安南區的城西、四草保護區也都有不錯的觀測點，民眾欣賞這批嬌客的好時機又到了。

今年首隻來台過冬的黑面琵鷺在16日飛抵七股曾文溪出海口的黑面琵鷺保護區，北風吹得日盛，黑琵陸續到來，將在台灣展開牠們為期半年的生活，截至26日止，光是南市幾個主要棲息地，就觀測到共計1267隻黑面琵鷺。

據鳥會、鳥友統計，七股黑琵保護區有781隻、七股頂山則發現188隻，安南區的四草保護區有155隻、城西一帶則有202隻，與去年南市總量1837隻相比，已經來了將近7成，鳥友黃永豐說，鳥兒族群會逐漸向外移動，像學甲溼地通常要接近11月中旬才會發現黑琵。

2020黑面琵鷺保育季今年選在11月22日登場，包括有學甲溼地生態園區出入口意象揭幕、守護黑琵家園成果影片、首版黑面琵鷺來台繪本展出、電燒烙畫黑琵創作展、環保泡棉創意黑琵遮陽帽表演、黑琵親子輕旅行等系列活動。

(中時 )