三峽在地自學共學團體「學次方創學團」和樹林運動推廣團體「北大愛輪直排輪」將在11月7日舉辦第二屆「瘋北大兒童上街趣」，結合在地商家、團體籌畫街道遊戲，將北大社區內的大義路封街進行紙箱創作、木造樹屋、馬路塗鴉、夜市釣魚等活動，現場也將有親子的街舞、跆拳道表演，讓孩子能在街道自由玩樂。

學次方創學團執行長林佳瑩表示，去年有注意到「還我特色公園行動聯盟」群眾募資舉行類似活動，非常支持讓孩子在街道盡情玩樂的概念，學次方這次擔任主辦單位也會延續第一屆瘋北大活動的精神，從下午1時到下午5時在大義街上舉辦紙箱創作、木造樹屋、馬路塗鴉、古早木製彈珠、夜市釣魚等活動，也加入附近鶯歌的陶土瓷片創作和大溪有機農場冒險遊戲，讓孩子在街道上盡情闖關、創作。

北大愛輪直排輪教練張世傳提到，這次要表演直排輪的小朋友今年國慶時有在凱達格蘭大道上表演，孩子十分享受在大街上溜直排輪的感覺，這次在瘋北大表演對孩子來說機會難得。還我特色公園行動聯盟理事李玉華則表示，因應社區疫情安全網，當天活動會落實防疫，參加者若戴上特色口罩，也可至北大藥局領取防疫小獎品。

新北市議員廖宜琨補充，去年9月29日第一屆瘋北大兒童上街趣活動試辦的很成功，雙北沒有那麼大型的兒童封街活動，也特別感謝市府為了讓活動能簡化申請、延續，特別研擬「街道兒童遊戲場申請專區」，讓交通局擔任統一窗口，受理兒童街道遊戲的申請，希望「瘋北大兒童上街趣」能每年延續，成為三峽當地特色活動。

(中時 )