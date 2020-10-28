台南鐵路地下化拆遷到最後一戶，開元路橋下的黃家在27日鑑界後，確定屋內樓梯在拆除範圍，黃家仍堅持原梯保留訴求，鐵道局中工處將擇日與黃家協商，協商前不會動工。

台南鐵路地下化拆遷涉及沿線340戶，8年多來僅剩黃宅尚未拆除，屬半拆戶的黃家堅持保留屋內樓梯，讓剩下的空間可以有樓梯出入。

鐵道局堅持樓梯在建築線之內，屬於鐵道局路權，必須拆除，黃家申請台南地政事務所鑑界，27日鑑定出爐，確認樓梯在拆除範圍內。

鐵道局中工處長黃鳳岡表示，鑑界後不會立即恢復拆除作業，雙方仍須協商，目前正透過民代與黃家接洽協商日期。

黃春香仍希望透過協商出現轉圜，可以讓她保住家中樓梯出入。

她坦言外界不懂住家被拆的痛苦，抗爭以來除了對抗政府，還有來自附近住戶希望趕緊拆遷的壓力，最近有鄰居不滿她與學生在喊口號發出的聲音，有的鄰居向警察檢舉妨害安寧，有的對著黃家播放佛經，她強調抗爭不是無理取鬧，自己的家不能無端被拆除。

(中時 )