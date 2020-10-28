台南市山上區公所28日舉行社區營造成果展，山上社區媽媽們以在地水果製作特色三明治供民眾品嘗。（劉秀芬攝）

台南市山上區公所28日舉行社區營造成果展，在老厝改建的復古柑仔店展示社區營造課程作品。（劉秀芬攝）

台南市山上區公所28日舉行社區營造成果展，社區媽媽們準備了打魯麵等美食讓參加民眾大飽口福。（劉秀芬攝）

台南市山上區公所28日舉行社區營造成果展，在老厝改建的復古柑仔店展示社區營造課程作品。（劉秀芬攝）

台南市山上區公所28日舉行社區營造成果展，邀請全區民眾一起享受、體驗各項成果，其中豐德社區演奏西拉雅族竹鼓樂器，贏得熱烈掌聲；山上社區媽媽準備土豆碗粿、木瓜米粉、打魯麵等料理供民眾品嘗。區長余基吉表示，社區營造不僅凝聚了居民向心力，更能向外行銷山上美食與文化。

山上區的豐德社區是西拉雅族聚落，社區居民3年前開始學習西拉雅族傳統樂器裂痕鼓，每周五早上練習，居民們農忙時期也不忘撥空練習，固定參加者有20人左右，其中有多位都是80歲以上長者。

竹鼓樂器隊指導老師兵秀珍表示，竹鼓就地取材製作，幾乎不用成本，又能讓長者不要悶在家裡，到社區活動筋骨，長輩們也開心能交到許多朋友。今年社區更與台南應用科技大學USR計畫與音樂系的師生合作，將演奏加入創意表演，成果展時氣勢磅礡鼓聲加上活潑的表演，讓大家報以熱烈掌聲。

山上社區則邀請高雄餐旅大學畢業的返鄉青年，教導社區媽媽製作糕點，以在地的芭樂搭配其他切片水果製成三明治，提供民眾品嘗。社區媽媽們還準備在地美食土豆碗粿、木瓜米粉、辦桌宴客用的「打魯麵」，讓參加民眾大飽口福。

余基吉表示，成果展地點選在天主教堂前社區巷弄舉行，不但拉近與社區居民的距離，同時也展示社區老厝改建的復古柑仔店，以及社區營造課程的陶藝、花藝、攝影作品，讓大家看見鄉親為社區營造付出的努力，希望能帶動周邊尚未參與社造的社區，發展出自己社區特色。

(中時 )