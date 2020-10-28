美國總統大選投票日剩下不到10天，這場影響全世界政經局勢的選舉，到底會由現任總統川普連任還是民主黨候選人拜登挑戰成功，引起矚目。前立委沈富雄表示，美國大選勝負底定，拜登與川普的選舉人票差就會超過150票，但他也說，在幾個搖擺州當中，他唯一沒把握的是喬治亞州。

沈富雄27日在政論節目《少康戰情室》中表示，他對美國大選的預測沒有變過，拜登在選舉人票上會贏川普150加減25，「最近一個禮拜其實都沒動，所謂關鍵州裡的大州，像威斯康辛、賓州、佛羅里達都沒變，有變的是兩三個小州，像俄亥俄，大概川普拿得回來，穩的住；愛荷華本來是民主黨的，但倒向川普，不過愛荷華州只有6票，那是很小州」。

沈富雄指出，他比較沒有把握的，且恐怕唯一會預測錯誤的州，是喬治亞州，「因為喬治亞一度翻藍，現在又好像變回去紅的，紅的就是川普，喬治亞有10幾票，喬治亞不少，喬治亞人口多」。

對於美國總統大選的結局，沈富雄認為，大勢底定，但他也指出，台灣很奇怪，大家擔心川普大概會落選，台灣會很危險，而且藍營喜歡講說，民進黨政府心裡要有準備，「其實不會，民進黨就是拒統抗中，這會變嗎？節奏不一樣而已，而駐外人員，就是忙著要應付新的一班人馬，大該是差在這裡」。

沈富雄也說，他倒是覺得國民黨，應該趁這個機會，自己檢討在台灣要怎麼活下去，以後白宮換人了，是不是也趁這機會換一換想法、做法，這才是國民黨的自救之道。

(中時新聞網)