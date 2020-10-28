當年木村拓哉宣布結婚時，一堆粉絲幾近崩潰，工藤靜香瞬間登上最被討厭的女星之一！而後他們結婚、生子，她退居為家庭主婦專心帶孩子，然後…也被默默討厭了20年。時間走到2020年，2位寶貝女兒木村心美和木村光希已婷婷玉立，遺傳父母優良基因的她們，儼然成為地表最強星二代。

2名女兒相繼出道，立刻攻佔各大版面，不論是雜誌封面拍攝或出席品牌活動，都能看見媽媽工藤靜香的身影；今年已50歲的她，保養相當得宜，一如既往的纖細身材，完全與少女時期無異。由於社群網路的發達，她也開始經營起IG，時常在上面分享日常穿搭和生活點滴；今日(28日)也破天荒在上面開了第一場直播。

工藤靜香首次在IG開直播 (圖/ 翻攝自工藤靜香IG)

鏡頭裡的工藤靜香身著簡單的上衣搭配卡其褲，化著淡妝的她，氣質依舊；當她進錄音室裡清唱時，一開口簡直讓人驚嘆、渾身起雞皮疙瘩，在無任何混音和修飾的情況下，真可謂是寶刀未老。

女兒木村心美也進直播間幫媽媽打call (圖/ 翻攝自網路)

許多粉絲對於工藤靜香第一次開直播感到相當興奮，女兒木村心美更化身為頭號粉絲，進直播間裡為媽媽打call。久未在螢幕前開唱的她，日前赴電視台錄製音樂節目，這也讓眾多歌迷滿心期待一代歌姬的精彩演出。

在 Instagram 查看這則貼文 Kudo_shizuka（@kudo_shizuka）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 27 日 下午 10:42 張貼

(中時新聞網)