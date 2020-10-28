苗栗縣象鼻國小位於泰安後山，屬極度偏遠地區的原住民部落，也是部落唯一的文教中心，學校獲教育部及原住民族委員會支持，109學年度正式實施民族實驗教育，提升多語文學力，另外學校也獲體育署核定「戶外風雨球場新建工程」經費，28日舉辦動土祈福儀式，預計明年5月完工。

象鼻國小位於大安溪流域中心位置泰安鄉象鼻村，前有士林村與上有梅園村等合稱南三村，大安溪流域均屬泰雅族北勢群系統，為延續泰雅族北勢群Gaga傳統文化，象鼻國小自109學年度起開辦「泰雅北勢群民族多語文實驗教育」，期盼透過統整後的多元學習，讓泰雅孩子接軌在地化、社會化與國際化。

象鼻國小指出，民族實驗教育經2年多籌備規畫，通過苗栗縣政府教育審議會審查後，報送原民會與教育部核定通過，辦理實驗教育可說是學校轉型的開始，除了基礎課程，計畫也著重於多語文及泰雅族北勢群gaga課程，提供全族語教學環境，並辦理文化回應課程，涵養多元文化，發展創意思考。

另外，象鼻國小終於盼來戶外風雨球場興建，校方指出，經苗栗縣府及立委高金素梅多方奔走，終獲教育部體育署核定1012萬元新建1座半室內5人制足球場，且內含1座標準籃球場，總樓地板面積約1200平方公尺，期盼完工後能滿足師生活動及教學需求，也能提供部落辦理大型活動與宴會。

(中時 )