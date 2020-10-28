台中芋農黃至青榮獲2020年產銷履歷達人，他3年前在田間發現變異的「黃金芋頭」，外觀雖和一般芋頭無異，但切開剖面有淡淡的金黃色澤和黃色纖維，質地細緻平滑，纖維較細較短。黃至青育種有成，日前舉辦小型品嚐會，料理嚐起來鬆軟綿密，希望未來加強推廣。

大安區農會致力推動產銷履歷農特產品，不僅提高農產品的品質，也提高農民的收益。由農會所經營的肉品市場，生產的各項豬肉產品皆取得產銷履歷認證，總幹事蔡建宗因此在去年榮獲行政院農委會「產銷履歷達人」殊榮。

此外，大安區蔬菜產銷班第8班生產的芋頭連續6年在台北果菜批發市場獨占鰲頭，起初以產銷班為主體做集團驗證，2017年初黃至青與黃允居首次加入產銷履歷驗證，經過10個月努力取得證書，其中黃至青更當選今年度「產銷履歷達人」，讓在地農友與有榮焉。

大安區農會總幹事蔡建宗（左）、芋農黃至青（右）先後榮獲行政院農委會「產銷履歷達人」殊榮。（大安區農會提供／王文吉台中傳真）

蔡建宗表示，「產銷履歷達人」1年僅選出15人，大安區是台中市的偏鄉，連續兩年從300多個農會中脫穎而出，實在不容易。

黃至青3年前在田間發現變異的黃金芋頭，隨即嘗試投入種苗培育，他表示，黃金芋頭外觀和一般芋頭相同，但剖面有淡淡的金黃色澤和黃色纖維，質地看起來細緻平滑，纖維較細、較短，吃起來鬆軟綿密，值得推廣種植。

芋農黃至青於大安區農會舉辦「黃金芋頭」試吃會。（大安區農會提供／王文吉台中傳真）

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