有網友分享自己打開雞蛋盒的妙招。(圖擷取自我愛全聯-好物老實説)

雞蛋料理方式多元又方便，也是許多家庭中必備的料理。但每次要開雞蛋盒時總是要費盡一番功夫才打開，對此，就有網友貼出影片，分享自己的「開盒」妙招，輕輕鬆鬆10秒內打開。影片發出後也讓不少主婦驚嘆「長知識了」！

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文，表示先前看到有網友討論該如何打開雞蛋盒，所以他去了一趟全聯，買了一盒雞蛋回家拍影片，示範該如何快速打開雞蛋盒，又不割手。

他透露，其實在雞蛋外盒封口處藏有一貼心設計，只要沿著側邊一拉，便可完整撕下塑膠條，等於不用出動剪刀，也可以完美開雞蛋盒。「直接拉開側邊很方便，不用剪刀」。但原PO也補充，自己買的牌子可以這樣操作，別的品牌他就不知道了，需要自己試試看。

妙招曝光後，讓不少網友驚嘆「長知識了！都沒注意過」、「原來如此，長知識了！每次都摳前面摳的劃破手指」、「好聰明的方法喔！」。不過也有失敗的網友表示，「用拉的沒錯，可是我每次拉都斷掉啊」、「我每次拉都會斷」、「有試過這樣開，但往往都是拉到一半就斷了，最後還是用剪的」。

(中時新聞網)