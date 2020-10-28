美國大選前新一輪刺激經濟法案確定無緣通過，加上歐洲、美國爆發新一波疫情確診數新高，觀光運輸板塊盤前集體下挫，主因是擔憂疫情復燃、經濟前景不明等利空情續堆疊，道瓊期指周三(28日)盤前大跌超過400點。

截至台北時間28日晚間5點15分，道瓊期指下跌412.0點或1.51%、暫報26953.0點；標普500指數期貨下跌39.48點或1.17%、暫報3343.62點；那斯達克100指數期貨下跌110.12點或0.95%、暫報11477.88點。

嘉年華郵輪、皇家加勒比遊輪以及挪威郵輪盤前均大跌超過3%，達美航空、西南航空、美國航空以及聯合航空均下挫超過1%。美國財經名嘴克萊默（Jim Cramer）認為，要等到疫情完全恢復，這些行業才有可能真正走到谷底反彈，最快也要等到12月初，可能更久時間，這段時間若搶進這些受到疫情重創的股票，可能不是個明智之舉。此外，美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）雖不斷聲稱與白宮進行新紓困案的協商，但在參眾議院也將於11月大選改選，在周一大法官順利提名通過後，美參議院處於休會狀況，預料新紓困案要等到疫情後才會順利出爐。

「新興市場教父」墨比爾斯 （Mark Mobius）27日受訪警告，標普500指數目前呈現「M頭」的危險訊號，看來後市相當令人憂心，拜登若勝選不利市場。全球景氣「金絲雀」的卡特彼勒新一季財報，雖比預期略好，但在主要業務仍受疫情衝擊經濟活動下，27日股價終場下跌3.24%。

(中時新聞網)