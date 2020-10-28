每年都受小朋友期待的台中親子音樂季，11月7日及8日在大里東湖公園登場，超過10組樂團熱力開唱，台中城市吉祥物石虎家族、MOMO家族、飛天小女警、熊熊遇見你、探險活寶與阿甘妙世界等國際卡通明星將驚喜現身。

新聞局長黃國瑋表示，邁入第3年的親子音樂季移師到大里東湖公園，10多組樂團帶來精彩演出，特別布置多組裝置藝術供民眾拍照留念，會場有石虎家族、MOMO哥哥姊姊、國際卡通明星輪番上陣，大小朋友邊聽音樂邊唱邊跳，親子走出戶外同歡。

台中親子音樂季開唱 ，「飛天小女警」、「熊熊遇見你」等國際卡通明星將驚喜現身。（盧金足攝）

台中親子音樂季來了！今年將於11月7日及8日在大里東湖公園登場。（盧金足攝）

為扶植在地音樂文化，新聞局邀請台中在地表演團體演出，安排多項親子遊樂體驗與闖關遊戲及小農市集。

黃國瑋強調，市長盧秀燕上任後，將親子政策放在首要之位，硬體落實「公幼公托倍增計畫」及「社會住宅」，為台中打造親子友善的居住環境，軟體透過舉辦親子音樂季等活動，鼓勵親子假日出遊，為台中帶來滿滿歡笑聲。

國際知名的卡通台中市大集合，以往都在7期夏綠地公園，今年選在大里開唱，與會的市議員陳政顯、劉士州、吳敏濟、冉齡軒等人紛向新聞局表示，應該編更多的預算，追加演出場次。

陳政顯等人爭取讓山海屯及原市區都有觀賞的機會，音樂會不必在藝術殿堂，到現在市府改善亮點有成的「美樂地計畫」公園輪流演出，讓更多民眾親身體會改頭換面的共融公園，一舉兩得。

(中時 )