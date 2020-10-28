文策院於去年11月正式揭牌成立，營運成效與定位格外受人矚目。但今(28)日立法院教育及文化委員會全體委員會議上，立委林奕華指出，截至9月為止，目前文策院預算執行率僅達20％，讓文化部長李永得也坦言執行率「真的很低」，會改進。

文策院109全年度預算共11億7228萬3千元。林奕華表示，目前執行20％、約2億多元經費中，就有1億5是用在文化部移轉的獎補助業務。明年文策院預算編列是10億2137萬6千元，她雖能理解文策院會因疫情目前無法推動部分內容，但若明年還是如此，預算分配上是否要隨之變化，文化部也須持續關注。

李永得表示，文策院為行政法人，「行政法人它有獨立運作的規定，它們基本上是董事會決定的，文化部就是做督導，既然立法院有要求，我們會積極來協助文策院怎樣跟現有的文化推動結合。」

李永得表示，設立文策院及編列預算目的，當然就是要幫忙業界，擔任文化部長後，就初步了解，如何就現有制度與業界連結，甚至文策院的企業文化裡面，如何從市場產業的角度來思考，都還有很大的進步空間。文策院的制度也不能獨立而存在，未來會更具體規畫預算，加強系統整合。

文策院董事長丁曉菁回應，執行率低主要是因疫情變化有關，下半年就會趕上來，因文策院近來也加碼推出「文化內容科技應用創新產業領航旗艦計畫」補助，加上業者執行補助案需要時間，才不至於影響品質，「這部份我們也有和主管機關溝通，會有保留款留到隔年完成，但許多計畫都已落地。」因種種因素，才會影響到執行率進度。

(中時 )