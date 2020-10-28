娛樂8點半》47歲韓國女星申恩慶，19年前因演出電影《我的老婆是老大》在亞洲爆紅，甚至一度創下韓國女演員的最高片酬紀錄，未料她之後並沒一路順遂，不但捲入各種債務紛爭，甚至還遭前婆婆踢爆棄養腦水腫兒子，家務事全被攤在陽光下，成為眾人唾棄的對象。

申恩慶演出《我的老婆是老大》之前，就曾在24歲於電影《娼》中飾演受環境逼迫而下海的妓女，為了演活娼妓，她花兩個月時間特訓，就為深入了解娼妓的生活及工作，更在片中有露兩點的激情床戲，尺度雖大但不色情，她以真切的眼神、肢體，成功詮釋悲哀角色，並憑此片獲得第18屆青龍獎影后，演技備受肯定。

申恩慶9年前憑《我的老婆是老大》系列電影爆紅，創下當時女星最高片酬。（圖／翻攝自網路）

《我的老婆是老大》創下好成績。（圖／翻攝自網路）

而讓申恩慶真正迎來事業高峰期的，就是2001年與崔民秀、李應敬合作的動作喜劇片《我的老婆是老大》，此片不但創下高票房，還讓申恩慶獲封「韓國第一女打星」的頭銜，且在2003年拍第二集時，申恩慶的片酬已高達4億韓幣，創下當時女演員身價最高的紀錄，不過，申恩慶也在拍《我的老婆是老大2》打戲時，左眼不慎被木屑刺傷，導致左眼幾乎失明，但她多年後受訪提及此事，僅樂觀回應自己還有另一隻眼睛，因此生活上並沒太大問題。

在事業當紅之際，申恩慶於2003年和經紀公司老闆金正洙結婚，隔年生下一子，沒想兒子一出生被診斷患俗稱巨人症的肢端肥大症及腦水腫，一輩子智力可能都只有2、3歲，加上後來男方事業失敗，經紀公司宣布破產，金正洙還在未取得申恩慶的同意下，擅自簽署代她演出合約，更傳出私自盜用她的印章，讓她在不知情的情況下，變成2億9千萬韓元負債的擔保人，甚至因為男方沒能如期還清欠款，讓申恩慶被告上法庭，最終兩人於2007年結束4年婚姻。

申恩慶離婚後獲得兒子的撫養權，曾在節目提到兒子時忍不住淚崩說：「我在最糟糕的情況下也沒有放棄生活，是兒子守護了我」，讓觀眾看了相當同情，沒想到2015年卻遭前婆婆爆料，稱申恩慶恢單後就棄養兒子，離婚8年只探望過兒子2次，轟她誇大自己母愛。

申恩慶後來負面新聞不少。（圖／翻攝自韓網）

不過，申恩慶事後則反擊前婆婆指控，表示剛離婚時確實有和兒子同住，但因工作越來越多，覺得兒子需要有人花時間陪伴，才決定將小孩給前夫照顧，並哭訴自己也有恐慌障礙症，雖然想過把兒子接回來，但考慮到自己的情況才暫緩，但她仍有給前婆婆撫養費，強調並非對方所說是棄養，「假面母親」一事在幾年前鬧得沸沸揚揚。

而申恩慶離婚後回歸電視劇，又憑《依然是你》、《醜聞》等作品拿獎，後來接續也演了《Oh我的鬼神君》、《皇后的品格》等夯劇，但似乎仍負荷不了兒子治療費與父母贍養費，前年曾爆出她欠稅8億破產，甚至前公司也跳出發聲，指她常買奢侈品胡亂揮霍，明明快還清債務又刷卡，批她是完全沒節制的人，申恩慶本人則未回應，對比當時創下女星最高片酬紀錄，令人不勝唏噓。

(中時新聞網)