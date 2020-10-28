聯亞(3081)今日舉辦法人說明會，由於5G需求暢旺，聯亞第三季繳出三率三升的好成績，展望第四季，聯亞營收目標力拚2018年第四季相同，且因應5G，聯亞也將持續擴充產能備戰。

聯亞第3季營收為6.03億元，季增加13%、年增加0.3%，稅後純益為2.8億元，季增加80%、年增加29%，每股稅後純益為1.94元；聯亞第三季毛利率、營業利益率、淨利率皆較去年成長，第三季毛利率為52.16%、營業利益率為34.57%、淨利率為29.26%，呈現三率三升。

聯亞累計前三季營業收入16.22億元，稅前淨利4.54億元，歸屬於母公司累計淨利3.63億元，每股盈餘4元。

聯亞財務長楊吉裕表示，聯亞第三季主要受惠於5G應用產品增加，毛利率衝上52.16%，相較第二季成長5.27個百分點，主要原因是因營收規模成長，加上高毛利產品比重提升。

聯亞第三季營收組成來說，電信相關產品約70~75%、數據中心15~25%，其他為消費工業其他應用，產品別方面，10G占比25~27%、矽光產品占比10~15%，其他則5~10%。

楊吉裕表示，因應5G需求強勁，聯亞今年中後段產能在9月已經全部投產，故產能相較8月相較成長達1倍，電信業因為5G商轉下整體需求強勁，因應明年5G需求持續成長，聯亞將繼續新增後段設備，預計2021年1月中後段產能將再增加25%，目前聯亞共有27台機台。

展望第四季，楊吉裕表示，聯亞預計10G產品占比可提升到總營收10%左右，矽光產品的回溫比預期來得慢，第四季較第三季成長幅度不會太大，另外，5G應用產品佔聯亞第三季總營收45~50%，隨著新產能開出，總金額會增加，但占比不一定會提升，主要是因為整體營收規模會同步提升，整體來說，單季營收目標與2018年第四季相同。

楊吉裕說，今年聯亞在矽光的貢獻發酵時間點比預期慢，第四季約80%以上是出貨400G產品，不過400G產品進度確實也沒有達到原本預期狀況，美系客戶的100G產品則有減少，但從目前客戶提供的訊息來看，預計2021年出貨狀況會優於今年。

(時報資訊)