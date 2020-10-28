高雄市教育局為平衡城鄉英語學習資源，第一台「Kaohsiung English Van高雄英語行動車」28日開進六龜區新威國小，由局長謝文斌、新威國小校長林淑芳等帶領師生共同啟用。

謝文斌表示，「高雄英語行動車」將優先巡迴服務偏鄉與尚未有外師教學資源的行政區學校，帶入結合科技英語學習等資源，讓偏鄉學生能自然進行英語對話練習，擴展教育資源效益，推動雙語及國際教育，打造高雄市邁向雙語教育城市。

高雄市教育局為平衡城鄉英語學習資源，第一台「Kaohsiung English Van高雄英語行動車」28日開進六龜區新威國小，由局長謝文斌、新威國小校長林淑芳等帶領師生共同啟用。（林雅惠攝）

「高雄英語行動車」，由1位外籍教學人員負責教學，為使巡迴學校學生體驗與外籍教學人員互動樂趣，以一週服務1校，一週服務2至3日，每日上午、下午各上2節課為原則進行。

協助此次車輛建置的鹽埕區忠孝國小校長楊頌平說，車體是由2.7噸貨車打造，除配備75吋教學觸控螢幕，也裝設磁吸式白板，是一座行動教室，可不受地點限制或擇一樹蔭，伴著徐徐涼風進行英語教學。

此外，車上配備VR頭盔，提供由闇橡科技開發英語學習軟體，內有4套高市在地場景與8套貼近生活應用的教學課程，如餐廳、商店、診所、飯店、環境保護等主題，透過AI語音辨識系統讓學生進行英語對話練習，並與卡通人物互動，從探索遊戲中學習單字，不再害怕開口說英語。

(中時 )