大陸內蒙古自治區文物考古人員近日對位於呼和浩特市武川縣境內1500多年前的北魏皇帝祭天遺址進行了發掘。據了解，這是大陸首次發掘北魏皇家祭天遺址。

這一遺址在呼和浩特市區北面的大青山蜈蚣壩頂上，分佈範圍約1萬平方米。這處遺址早在20世紀80年代就被發現，但一直未被發掘。自2019年開始，考古人員對遺址進行正式考古發掘，目前已初步明確遺址形制和結構，並對其性質有了較為明確的定位。

考古人員在遺址中部發現一座皇帝祭天的圓形房屋遺址，房址內徑約15.5米，外徑約32.5米，東南部留有寬約1米的門道，房內出土少量祭祀用的陶罐。在圓形房屋外圍有內外兩道放羊、馬等祭品的環壕，從中出土少量馬和羊的肢骨等。圓形房屋外邊還發現內外兩個垓，即皇帝祭天時文武官員陪祭站立的平台。

內蒙古自治區文物考古研究所副所長張文平說，雖然史書上與北魏皇家祭天相關的記載很多，但在此次發掘之前沒有發現過北魏皇家祭天遺址。

北魏（386年—534年）是中國歷史上第一個由北方遊牧民族建立的統一黃河流域的封建王朝。

(中時新聞網)