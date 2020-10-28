踩線團旅社社業者參觀剛開幕的嘉義市立美術館。（嘉義市政府提供）

國際新冠肺炎疫情嚴峻，台灣疫情持續控制中，嘉義市持續拚安心旅遊經濟，28、29日邀請6縣市旅行社業者來嘉踩線，市長黃敏惠喊話「旅遊用餐首選嘉義市」，道地美食吃得安心，景點密集，玩得盡興。

市府建設處表示，黃敏惠市長響應中央制定安心飲食政策，挑選有食安認證的優質團客餐廳，推出安心消費活動，凡能提供40人以上團體安心用餐、兼具在地特色與發展潛力的優質團客餐廳，就可以搭配嘉義市政府整體行銷，吸引各地旅客來嘉義市旅遊，體驗特色美食。

建設處表示，目前已評選出50家餐廳，正進行電子刊物的製作，方便消費者可選擇符合自己需求的餐廳。

嘉義市政府第1波邀請來自宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、台中市6縣市的國旅業者代表，到嘉義市立美術館、百年嘉義公園、昭和J十八、北香湖公園的光織影舞活動、北門車站周邊景點、檜意森活村、國定古蹟獄政博物館等處踩線參觀。

(中時 )