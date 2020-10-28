九份向來是北台灣熱門的觀光旅遊景點之一，每到假日遊客總是絡繹不絕，停車位更是一位難求！有網友便表示，九份很特殊，附近也有很棒的景點，難過的時候去逛逛，就覺得煩惱全都忘光光，因此詢問大家，有沒有住在那附近的民眾，可以說說住在那裡的感想，不少網友認同九份很讚，但也有部份住在那裡的居民，卻直指觀光客讓他們很想揍人。

原PO在PTT Gossiping板上發問，他覺得很好奇，九份應該算很特殊的景點，附近也有很棒的風景，他常常在難過的時候，就和老婆兩個人去逛九份，每次去逛都會把煩惱忘光，「彷彿天地一沆，煩惱都忘光」，想知道有沒有住在那附近的住戶，可以跟我說說你的感想，他跟老婆住在台北市住久了，他的夢想很簡單，就是搬到一個鄉下地方去住，有得吃喝睡覺就好了，希望有美麗的生活，也不需要孩子，有沒有八卦？

貼文一出後，不少網友紛紛表示認同，「住九份很讚，大推」、「東北角風情阿，其實很美的」、「九份讚！但感覺很容易下雨」、「九份老街，推美食」、「那邊真的很不錯，侯桐也很棒。」

不過，卻有部份居民直指觀光客，讓他們拳頭都硬了，「你會看到觀光客就想揍他們，媽的害我沒位子坐。我以前還能早上出來瑞芳買菜，過中午再回去，現在你試試看。」、「超X～放假家門外塞滿車，出不去回不來，住景點就能深刻體會台灣人多愛亂停車」、「假日時候公車超難等，每次都只能走路回家，出去買飯也要排隊，很累」。

還有網友對天氣怨念頗深，「冬天天天下雨很崩潰」、「下雨很多天會很煩，然後腳力住久會變好」、「又濕又冷又陰天」、「冬天下雨有點煩外真的還行，近年雨也變少了」。

(中時新聞網)