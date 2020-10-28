苗栗縣政府協助解決感情、人際關係、生活、學業等壓力困擾，提供諮詢服務維護民眾心理健康，28日結合心理健康月，促進大人小孩心理健康外，並呼籲民眾正視老人尊嚴和成功老化的課題。

今年心理健康月苗栗縣以長者心理健康為宣導主軸，縣府毒品防制及心理衛生中心主任涂麗秀指出，苗栗縣65歲以上人口比率佔總人口16.99％，邁向高齡化社會，長者因身體機能下降，易出現生理、心理疾病等問題，近年老人生活中憂鬱情形並以「睡不好覺」居多，有4成比例因睡不安穩導致憂鬱，其次為心情很不好的比例佔3成左右。

28日縣府辦理心理健康月暨自殺防治宣導，苗栗縣長徐耀昌指出，未來民眾心理健康整體規畫，將朝向個人身心統整、家庭情感維繫與社會友善支持3個方向努力，讓民眾快樂健康的生活，實現在地老化、健康老化。

此外，涂麗秀說明，自殺防治法通過實施後，縣府整合相關資源，透過自殺通報系統，鎖定自殺高危險群，提供定期關懷訪視，並視需要及早轉介，促進心理健康及降低自殺死亡率。

自殺防治守門人宋怡嬅加入苗栗縣生命協會，投入自殺防治多年，她分享，自殺防治除善良與愛心是不夠的，需透過職前專業訓練學習靈敏度並及時通報社工師介入。宋怡嬅認為機警察覺個案的心理狀態以及介入關懷，才是自殺防治關鍵，而她也多次成功防治，將繼續發揮專業幫助民眾。

(中時 )