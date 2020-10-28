陳庭妮這回將有突破以往的演出。（吳松翰攝）

《青春弒戀》六大黃金卡司首次媒體見面。（吳松翰攝）

由何蔚庭執導，林柏宏、林哲熹、李沐、陳庭妮、丁寧、姚愛寗等人演出的懸疑電影《青春弒戀》，28日舉辦卡司見面記者會，其中陳庭妮將挑戰大尺度戲碼，她分享有次跟何蔚庭約在咖啡廳面談，對方直接用電腦開「愛情動作網站」給她看，用最直接的方式叫她做角色功課，讓她一點開就又害羞的立刻關掉。

何蔚庭解釋：「我一開始就把最糟糕的部分先讓演員知道，會發生的動作跟事情先說好，先下馬威，演員願意接就接。」除了陳庭妮接受導演的震撼指令，演出封閉宅男的林柏宏也被告知必須演出動物感，把自己當成猛獸，而二度與何蔚庭合作的丁寧，自認最恐怖的是導演什麼都沒告訴她，「他一直覺得我可以，但我都不知道我可不可以，之前合作《幸福城市》就是被導演逼到盡頭，才發現自己可以後空翻。」

另演員們前陣子接受表演訓練，集體上信任訓練課程，男生要抱女生、女生要爬在男生身上，女方必須腳不落地的合力轉圈，一開始是林哲熹抱李沐轉了20圈，林柏宏不想輸便扛著姚愛寗轉30多圈，陳庭妮看了也試著抱起林柏宏，結果兩人只轉了1圈就失敗。

(中時 )