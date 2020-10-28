友達公告，擬向美國證券交易委員會（SEC）辦理註銷其美國存託股票（ADSs）和其所代表之普通股之註冊，並終止證券交易法下之申報義務。

友達表示，辦理註銷ADSs註冊係基於多重考慮，包含因維持ADSs在SEC之註冊及遵守美國證交法的定期申報和其他相關義務而產生的重大行政負擔和維持成本，公司董事會同意向SEC辦理註銷其ADSs和其所代表之普通股之註冊。

友達已於2019年9月20日向SEC提交Form 25申請，將公司ADSs自紐約證券交易所下市，並於2019年10月1日轉換至美國櫃檯買賣市場（over-the-counter market）交易。由於已達註銷註冊條件，公司擬於2020年10月28日、或其前後依據美國證交法向SEC提交Form 15F，辦理註銷ADSs及其代表之普通股之註冊。提交Form 15F後，除非Form 15F遭撤回或拒絕，否則公司將暫停其所有美國證交法下的申報義務。友達ADSs在SEC的註冊註銷及美國證交法下的申報義務之終止，預計將於提交Form 15F後90天生效。

註銷註冊後，友達之美國存託憑證計劃將維持為參與型第一級ADS計劃（Level 1 ADS program），美國投資者和公司ADSs的既有持有者能繼續持有，並在美國櫃檯買賣市場交易友達的ADSs。

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