檢調偵辦北市中山警分局官警包庇色情案，續有發展。檢調查出，前中山一派出所員警陳俊安、李功華，自2013年至2017年按月向轄區的888卡拉OK、嘉麗寶酒店業者索賄上百萬元，接受喝花酒招待、包庇業者經營色情，涉嫌貪汙。台北地檢署今指揮調查局北機站、台北市警局督察室兵分29路搜索中山分局警備隊、大同分局派出所及酒店，並約談陳、李及業者共13人，檢調訊後不排除聲押陳、林2人。

本案已是檢調3年來偵辦中山警分局中山一派出所官警集體包庇色情案的第4波偵查行動。涉案的嘉麗寶酒店集團在中山區頗有名氣，旗下酒店均以餐坊名義登記，包括宴麗蕾迪、美麗都、蘿漫、蘿瑪、皇瑪(改名為紀梵希)、皇星，今年初則又新開「黃匜商行」。

檢調約談的13人，包括陳員、李員、888卡拉OK店房東鄭雅文、負責人李政忠、嘉麗寶酒店集團負責人曾小琪、曾筠心姊妹、旗下紀梵希酒店6樓會計余沛樺、嘉麗寶5樓會計劉秀惠8名涉嫌人，另5人則為證人。

檢調調查，現為中山警分局警備隊員的陳俊安於2014年至2017年擔任中山一派出所第9警勤區管區員警、大同警分局某派出所員警李功華是2013年擔任中山一派出所第19警勤區管區員警。

檢調懷疑，陳員是2016年至2017年間，向888卡拉OK索賄，負責人李政忠透過房東鄭雅文在三節行賄陳員，賄款至少10萬元。另陳、李2人於2013年至2017年向嘉麗寶酒店集團按月收受3、4萬元賄款，並多次接受喝花酒招待，初估2人收賄金額上百萬元。

(中時 )