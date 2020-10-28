由台南市無米樂稻米促進會與南市觀旅局合辦的「田間玩很大」農鄉體驗活動今年邁入第5屆，下月7日將在後壁登場，每年都吸引數百親子報名參加，從田間闖關活動，到體驗傳統稻草人DIY、品嚐在地好米製作的美味小吃，內容相當豐富，即日起開放民眾報名。

台南市無米樂稻米促進會總幹事張美雪表示，每年11月稻田收割後就是閒置時期，為了提高稻田使用附加價值，特別利用稻田休耕期規劃系列活動，帶遊客深入了解後壁米鄉之美，推廣稻米文化，還能徜徉波斯菊花海中，相當浪漫。

今年的稻田運動會規畫闖關活動，包括一口氣喝完玄米茶，再用手指翻盃的「我為你灌溉」，比夾綠豆更難的筷子夾米「筷子夾米趣」，還有用稻草捆成標槍擲遠的「稻草丟很大」，以及用米粒排出文字的「比手畫腳猜一猜」等關卡，相當有趣。

主辦單位也安排由社區人員擔任講師的稻草人DIY體驗，參與民眾可以動手做出屬於自己的稻草人造型，最後還有後壁在地好米做成的月光醬鴨飯、五行米苔目、九層粿、土豆粿、桂圓糯米卷、玄米茶等好料，再配上農人種植的番石榴、香瓜等特產，有吃又有玩，意者可洽無米樂稻米推廣促進會報名。

(中時 )