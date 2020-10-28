高市府文化局將於30日以海派台灣味萬聖節主題舉辦駁二嬉啤派對－哭妖祭，為期3天的活動在駁二藝術特區大義公園搞怪登場，現場除了匯集全台20多家知名精釀啤酒及酒類品牌，加上人氣美食攤車及原創手作攤位，共計150組攤位組成超華麗陣容，讓民眾們在萬聖節歡樂氣氛下也有美食及美酒可以享用。

今年駁二嬉啤派對更首次以雙舞台規模盛大舉辦，由駕前護法官將首打頭陣，結合舞蹈繞境祈福，帶出10組演出團隊精彩不間斷演出。活動現場還有特效化妝師的恐怖妝容服務，讓民眾體驗最與眾不同的台灣味萬聖節。

高市文化局長王文翠表示，駁二嬉啤派對是民眾們每到10月引頸期盼的大型活動，以多元創新的精釀啤酒為號召，涵蓋美食餐飲、原創手作、樂團演出等豐富元素，加上台灣味萬聖節主題，打造一場熱鬧盛大的派對。現場佈置有海派台味元素之外，也鼓勵民眾發揮創意，選擇不一樣的萬聖裝扮，突破萬聖節西洋印象，鬥陣熱鬧乾杯。

此次「駁二嬉啤派對－哭妖祭」視覺設計由曾為總統府設計新年賀卡的設計師「廖小子」操刀，將西方常見的萬聖節角色以高雄特有傳奇妖怪替換，打造俏皮討喜的視覺形象。舞台也邀請到前衛台風藝術家「李文政」設計，擅長運用霓虹燈管、孔雀燈、招牌及浪板等台灣街道景象轉化成藝術作品，這次為嬉啤派對設計新作「西施妖精」，也將成為活動場域中的一大亮點。

高市府文化局將於30日以海派台灣味萬聖節主題舉辦駁二嬉啤派對－哭妖祭，為期3天的活動在駁二藝術特區大義公園搞怪登場。（洪浩軒攝）

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