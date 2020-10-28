高雄樹德家商餐飲管理科參加第3屆金廚獎廚藝交流競賽表現亮眼，校方結合餐飲技術和業界助力，透過經驗交流，搭配學生們辛勤苦練，發揮最優異的技術，在競賽中脫穎而出，摘下中餐組和烘焙組2座金廚獎，共奪得2金17銀6銅佳績。

此屆金廚獎廚藝交流競賽特別聘請知名餐飲集團的大廚師擔任評審，中餐組的指定菜色以海鮮為主菜，烘焙組則是以咖啡為主題，製作藝術蛋糕或點心，樹德家商學生分別以「花好月圓」、「400次之戀」分別奪下中餐組及烘焙組的金廚獎，為樹德家商增添一筆佳話。

烘焙組金牌「400次之戀」是由曾郁涵製作而成，命名原因是將400次咖啡與巧克力布朗尼結合，再結合水果成為一盤美麗的水果樂譜，讓民眾品嘗時享受戀愛的甜滋味；中餐組金牌「花好月圓」則是陳彥霖利用海鮮卷及蔬食，擺設成花朵及月亮形狀，除了美味又吸睛。

指導老師楊和憲指出，從構想設計到實作，從失敗到完成，學生們利用放學及假日到校不斷的辛勤練習，校方也時常透過自辦賽訓練選手，除了能在廚藝上更加精進，更能磨練選手不同的思維，就算在實際賽場上遇到突發狀況，也能正面接受挑戰，並臨危不亂解決危機，這是從學做料理中教會學生的人生觀。

(中時 )