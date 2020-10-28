【政新鮮】中天審照堪比「白色恐怖」？ 許聖梅憂「誠實」兩字恐消失

中天新聞台執照年底即將到期，是否撤照引發關注，新聞自由議題也成公眾討論焦點，資深媒體人許聖梅接受《中時新聞網》訪談表示，當你開始擔心自己的言論，對自己也對發表平台可能造成一些負面影響時，你是不是就會自我做審查，認為這種媒體人自己做審查的概念是「白色恐怖時期才有」，並語重心長說道，「我們總是叫我們的孩子、下一代，應該要「誠實」說出自己的想法，要有提出批評的勇氣，那今天中天換照這件事，究竟想要告訴我們的下一代什麼？是要懂得明哲保身？不該說話就不要說嗎？我們不是一直說要「誠實」，但現在如果因為害怕而不去發聲，那這兩個字的概念是不是就會從此慢慢的消失呢？

從資深記者轉任時事評論員的許聖梅也指出，中天被審照這件事會讓很多媒體人有寒蟬效應的一個心態，與其搞到自己最後連飯碗都沒有，甚至連帶讓發聲的管道也消失，那會不會讓這些人去衡量他的發言，或許就不再抱持與當政者、主管機關有不同方向之評論，如果繼續這樣下去，恐怕將是全台灣民眾的損失，因為你會越來越聽不到一個公正、公平且公開的媒體平台，甚至是很真誠坦然的意見和建言。

談到新聞自由的重要性，許聖梅說「台灣最美的風景是人」，過去台灣曾經發生一些社會事件，有些社會地位以及生存狀況處於相對弱勢的人，他們可以透過媒體的力量得到正義的伸張，一直以來，新聞傳播都被大家認為是一個非常珍貴的價值，在政治上也是，因為媒體是第四權，具有監督當政者的一個能力，一旦這個能力失去的話，她認為會非常危險，因為整個社會將會失去一個嚴重的平衡。

許聖梅強調，中天換照和2005年曾發生東森S台被關台並不一樣，這是第一次新聞台這樣子被審查，如果最後中天走向關台的命運，這三十年來致力維護言論自由、新聞自由以及第四權的平衡恐怕都會倒回去，付出的努力也將歸於泡影。

（攝影剪輯／范佐意、邱子軒）

(中時新聞網)