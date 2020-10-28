高雄市三民區樂齡學習中心28日邀請新竹市樂齡中心前來參訪交流，三民樂活中心推派代表施展腳底按摩的拿手絕活，新竹的長輩們被按得哇哇大叫，逗樂所有人，現場氣氛相當歡樂。（洪浩軒攝）

高雄市三民區樂齡學習中心28日邀請新竹市樂齡中心前來參訪交流，三民樂活中心推派代表施展腳底按摩的拿手絕活，新竹的長輩們被按得哇哇大叫，逗樂所有人，現場氣氛相當歡樂。（洪浩軒攝）

搭上縣市長PK熱潮，高雄市三民區樂齡學習中心28日邀請新竹市樂齡中心前來參訪交流，2個樂齡中心各自推派代表，施展拿手絕活互相較勁，PK看誰按摩技術好，被按摩的老寶貝們哇哇大叫，逗樂所有人，現場氣氛歡樂又溫馨。

高雄市三民區樂齡學習中心課程多元豐富，腳底按摩班更是深受長輩喜愛，指導老師除了教導學員們按摩的技巧外，更帶大家認識所有腳部穴位的對應器官及位置，讓學員們可以利用閒暇之餘在家幫家人或自己按摩，學員們紛紛表示參加腳底按摩班受益良多。

而來訪的新竹市樂齡學習中心則對肩頸經絡按摩開班授課，因此雙方人馬進行按摩PK戰，兩邊互相按摩，較量哪邊的按摩技術好，可以讓對方哇哇叫，兩邊的按摩技術都相當高超，雙方的受按人叫聲連連，更有長輩們痛到流下眼淚，逗得現場人員哈哈大笑，此次PK賽在歡樂的氣氛下完美落幕。

高雄三民樂齡中心學員王阮秀梅表示，新竹樂齡的按摩技術相當不錯，但她認為還是高雄技高一籌，而且腳底按摩跟肩頸筋絡按摩也有些差異，腳底按摩可以自己自行按到所有地方，但比較接近背部的筋絡按摩可能就要他人幫忙，所以當然要挺高雄的腳底按摩1票。

高雄三民樂齡中心督導呂綺修表示，他們為了促進樂齡族的健康，以預防失智為主軸，開辦腳底按摩班，發現成效顯著，可以兼顧身體健康、預防失智，又可以藉由按摩增進與家人的感情，近期城市PK戰引發熱議，因此他們搭上風潮，舉辦按摩PK賽，讓此次的交流更具話題。

(中時 )