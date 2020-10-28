香港兩名男子一名女子涉去年「修例風波」期間在旺角圍毆一名內地旅客及一名香港人，早前被控有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，28日在區域法院分別被判監禁48個月及15個月。

據《中新社》報導，3名被告依次是58歲無業男子羅偉華、23歲女性售貨員黃綺婷及36歲埃及籍男性地盤工人。其中第一被告羅偉華在同一晚先後參與襲擊兩名路人。

案情指，去年10月5日香港《禁蒙面法》生效當晚，一名內地遊客在徒步回到旺角旅館期間，在現場拍照及手執磚頭，還被認出是內地人身分；隨後遭3名被告等大批暴力示威者圍攻，並丟失現金、銀行卡、電話、耳機等物品。經醫生證實，事主左大腿、右後背及臀部等處均有瘀傷，並有右眼球結膜出血等傷痕，現已完全康復。

另一事主是香港人，事發當晚凌晨乘坐的士回家時因交通受路障阻礙，下車清除路上雜物時被質疑是警察，而後被羅偉華及其他暴力示威者圍毆。事主被打至頭頂裂傷，身上亦有多處傷痕，花費逾6千港元接受治療後已完全康復。

法官在判刑當日表示，第一被告羅偉華導致兩名事主身體受到傷害，他們的傷勢並非最嚴重，沒有留下後遺症，被告所使用的武器並非刀劍槍械，因此判囚48個月。

法官還表示，第二及第三被告的罪行醜陋、不能容忍，判處即時監禁15個月。

(中時新聞網)