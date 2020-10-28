第三屆印太商業論壇（IPBF）於28日於越南河內採虛實整合開幕，外貿協會與美國在台協會共同主辦台灣主題會議「新冠肺炎台灣模式：打造醫療產業的公私部門夥伴關係」，此為台灣首次在印太論壇中爭取到公開參與機會，貿協董事長黃志芳在演說指出，印太論壇是印太地區企業交流重要平台，此次首度發聲更有助供應鏈整合發展。

參與此次主題會議除了貿協董事長黃志芳、AIT處長酈英傑全程參與外，與會還包括台灣醫療產業敏成公司董事長古思明、緯創醫學科技副總經理莊詔仁等發表演說，分享台灣在醫療防疫方面公私部門夥伴合作經驗。

AIT處長酈英傑在開場致詞表示，對台灣抗疫成功模式肯定，也認為台灣已成為值得信賴的關鍵材料（例如醫療設備）供應商，加上台灣是區域高科技供應鏈的中心，未來台灣在醫療設備和半導體的關鍵技術，可成為美國可信賴的全球供應鏈的主要合作夥伴。

黃志芳則表示，去年與AIT處長酈英傑共同率領台灣代表團參加第二屆印太論壇，今年印太商業論壇，台灣即首度在主題會議中登場。他認為，印太商業論壇是印太地區夥伴間企業交流的重要平台，尤其是去年到今年最大的變化是疫情的大流行，對全球商業活動造成嚴重衝擊，他以台灣上周還大規模舉辦台灣國際醫療展，印證台灣公私部門抗疫成功的模式值得分享。

此外今年6月貿協啟動防疫國家館，透過數位平台整合超過20家醫療機構與2,000家以上民間企業，打造台灣成為亞洲防疫中心，未來更將結合新南向政策，與印太地區醫學專家緊密鏈結，共同推動醫療產業合作。

敏成董事長古思明則指出，敏成以熔噴布開發個人防護（PPE）產品協助台灣防疫的經驗，未來將擴大到美國加州的投資設廠，也非常歡迎印太地區的企業一起合作。他說，目前敏成海外市場主要分佈歐洲、東南亞、日本等，其中東南亞集中泰國、澳洲等，未來越南、馬來西亞都有機會。

緯創醫學科技副總經理莊詔仁則是從智慧醫療的角度，說明台灣防疫模式中如何應用在醫療大數據及人工智慧技術，結合政府醫療資源，達到公私部門資源整合的抗疫成功模式；像是透過物聯網打造監測系統、診斷系統、抗原與篩檢等系統等，最重要是在地化。

(工商 )