俄羅斯運動員大規模使用禁藥的風波越演越烈，如今傳出2010溫哥華冬運的冬季兩項金牌好手烏斯丘戈夫（Evgeny Ustyugov），可能會因此要被追回他的兩面奧運獎牌。

冬季兩項聯盟（簡稱BIU）表示，國際體育仲裁法庭（簡稱CAS）的反禁藥小組不同意烏斯丘戈夫已根據生物護照計畫收集的血液資料，來檢測自己的禁藥反應，CAS目前尚未公佈最後的決定，BIU透露，一但確定，烏斯丘戈夫在2010年溫哥華冬運獲得的15公里集體出發賽金牌、4x7.5公里接力賽銅牌都要被追回。

BIU補充，反禁藥小組發現烏斯丘戈夫透過人為幫助來提高運動競賽表現，並規避檢查，烏斯丘戈夫駁斥，表示他是因為遺傳，血液中攜氧血紅蛋白才會高於一般人，他的律師告訴俄羅斯媒體，覺得這裁決「很可笑」，將會提出上訴，也質疑CAS的反禁藥小組，是否有權審理這件案子，並忽略科學根據。

烏斯丘戈夫今年2月已經因為被控使用類固醇，失去2014年索契冬運的金牌，目前也在等候上訴。

(中時 )