台中市西屯區世斌等六處共融公園大改造，兒童遊戲場規畫珍珠奶茶、文房四寶等特色主題，打造無障礙環境，預計年底完工。（盧金足攝）

台中市副市長黃國榮說，市長盧秀燕有女性細心、貼心特質，推動「台中美樂地」，打造明亮通風公園公廁及美麗舒適的公園環境。（盧金足攝）

台中市府繼去年改善49處老舊公園，今年將再改善53處，其中西屯區世斌公園、惠安公園、惠城公園、惠泰公園、國安兒二公園及大有公園6處共融公園改善工程28日聯合開工，針對兒童遊戲場規畫珍珠奶茶、汪汪星球、文房四寶、磚窯、蜂巢等特色主題，新增鳥巢鞦韆並打造無障礙環境，預計年底完工。

聯合開工典禮昨日在西屯區世斌公園舉行，以「山河石趣」主題，形塑迷你自然地形樂園，設計國內較少見的自然大石攀岩遊戲，加入迷你河道親水設施與山形意象，以藏寶圖遊戲串連全區遊戲體驗，讓孩童接觸水、石等自然元素刺激感官發展。

副市長黃國榮說，市長盧秀燕是媽媽市長，有女性細心、貼心的特質，重視長輩、小孩、身障者使用公園的權益，許多公園開闢較早，既有兒童遊具設施不符，使用需求或安全規範，盧秀燕推動「台中美樂地」計畫，打造明亮通風公園公廁及美麗舒適的公園環境。

台中美樂地計畫去年已改善49處公園，今年規畫改善53處，預計年底陸續完工，未來將以每年50處公園為目標改善，公園煥然一新。

建設局指出，市府規畫各公園特色主題翻新兒童遊戲場，如西屯區大有公園曾有磚窯產業文化，以「磚窯」為主題，將傳統磚窯意象轉化為兒童喜愛的「積木磚」，堆疊、組合

、色彩變化營造遊戲區。

西屯區國安兒二公園融入具福氣的柴犬（財犬），以「汪汪星球」為主題，增設寵物狗主題設施與意象座椅；西屯區惠泰公園以「蜂巢」設計共融遊具、蜂巢座椅與棚架等，並改善遊戲場周邊無障礙步道。

台中是珍珠奶茶的發源地，西屯區惠安公園以「珍珠奶茶」為主題，將珍奶意象融入兒童遊具與共融空間，推廣特色文化；西屯區惠城公園則以「文房四寶」設計遊戲場，配合周邊既有設施改善，規畫無障礙空間。

(中時 )