曾是知名的童星「糖糖」蔡女本月18日，與騎車的39歲楊姓男友雙載停等紅燈時，遭後方的60歲李姓男廂型車追撞，楊男先被撞飛到分隔島附近，後座的糖糖被捲入車底送醫不治，李男向警方供稱，煞車失靈才會釀禍，警方訊後依過失致死罪嫌移送。

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本名蔡亞臻的糖糖，曾在台灣紅極一時，成年後逐漸淡出演藝圈。（圖／中時資料庫）

「糖糖」蔡女1983年出生，童年時曾與謝祖武合作，出演「又見郵差來按鈴」、「郵差總是按對鈴」等連續劇，並拍攝多部廣告並辦演唱會，在台灣紅極一時，成年後逐漸淡出演藝圈。

有傷害、毀損、詐欺等前科的李男開著小貨車，18日下午1時許在新莊化成路與五工一路口從後方未減速，撞上一排停等紅燈車輛、騎士，其中糖糖被撞飛後，慘遭車輛捲入車底拖行當場死亡，其餘人輕傷送醫。

警消獲報到場，將遭撞等人送醫急救，經檢測三方均無酒駕，肇事李男向警方供稱是車輛煞車失靈才會釀禍，但警方研判，李男應是誤將油門當煞車猛踩肇事，訊後依過失致死罪嫌移送，確切原因尚待釐清。

(中時新聞網)