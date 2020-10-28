桃園市平鎮區南平路二段一處鐵皮屋，28日4時52分傳出火警，桃園市消防局出動60名消防人員前往救援，所幸現場無人員受傷受困，火勢在晚間6時09分獲得控制，詳細起火原因及財物損失需火調人員進一步調查。

(中時 )