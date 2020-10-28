桃園平鎮鐵皮屋火警 無人受傷火勢獲控制 18:212020/10/28 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園平鎮鐵皮屋火警無人受傷火勢獲控制。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市平鎮區南平路二段一處鐵皮屋，28日4時52分傳出火警，桃園市消防局出動60名消防人員前往救援，所幸現場無人員受傷受困，火勢在晚間6時09分獲得控制，詳細起火原因及財物損失需火調人員進一步調查。 (中時 ) #人員 #受傷 #桃園市 #平鎮 #火勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印刷電路板大廠欣興電子工廠火警 濃煙直竄天際2人獲救 16:072020/10/28 社會 陸暨大台校友會涉共諜 執行長判1年 04:102020/10/28 社會新聞 左營驚現「詭異天坑 」網嚇壞 高市府第一時間派員處理 19:202020/10/27 政治 驚天巨響蘇澳全鎮震動 原來是軍方試射「靶彈」 11:072020/10/28 寶島 基努李維擺脫邋遢樣 帥氣平頭造型與女友上演接送情 14:292020/10/28 娛樂 曾獲優良教師 狼師對9歲女童伸淫爪10次 10:172020/10/28 社會 苗栗石虎疑遭犬殺 無法可管 04:102020/10/28 地方新聞 胖橘受困火場慘燒屁股 3警消暖張臂勸「跳樓求生」 10:022020/10/27 萌寵 旅展5星飯店狠殺至1.4折起 雄獅推「環島郵輪大樂透」僅5折 19:532020/10/27 旅遊 桃園兄妹檔技藝高超 晉升職業棋士獲表揚 12:302020/10/28 寶島 社會熱門新聞 童星「糖糖」捲車底慘死 爆紅廣告曝光：台灣人都看過 - 社會 知名童星「糖糖」新莊遭撞當場斃命 肇事男稱煞車失靈 - 社會 吳夢夢3P動作片外流 人妻一看大驚：男主角是我老公 - 社會 AV女優吳夢夢媽媽身分曝光 竟是陽明山知名老闆娘 - 社會 公車上遇天菜背殺神級帥哥 鏡面反射見本尊她哭了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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