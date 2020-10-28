進入第十年的「台灣併購金鑫獎」，主辦單位台灣併購與私募股權協會公布2020年完整得獎名單，國巨集團收購美國被動元件大廠基美（KEMET Corporation）一案，同時拿下「年度最具代表性併購獎」、「最佳影響力併購獎」及「最佳跨國併購獎」三項大獎，堪稱本屆最大贏家！

主辦單位為鼓勵並表彰撐起台灣就業市場半邊天的「隱形冠軍」企業，善用併購及策略聯盟進行轉型升級，今年度特別增設「中堅企業併購獎」，分別由明泰科技參與私募及公開收購仲琦科技、同欣電合併勝麗國際及嘉威生活併購美國居家用品業大廠GS公司（Golden Star Ocean Ltd.）三案，摘下首屆「中堅企業併購獎」殊榮。

曾一度沒有獲獎個案的「最佳海峽併購獎」，此次在金融業出現最佳案例，富邦人壽因積極透過發展金融創新技術及金融保險科技應用服務，搶攻香港網路壽險市場，以子公司香港富邦人壽偕同眾安國際合資成立眾安人壽一案，獲得殊榮。

(工商 )