欣興電子商火險由富邦產和新光產承保 18:192020/10/28 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 欣興電子桃園市龜山廠在28日下午發生大火，該大火是由一樓空調機房燃燒，火勢透過風管延燒，現場濃煙密，據指出，欣興電子商業火險是由富邦產和新光產險承保。 不過富邦產及新光產等兩家產險公司都表示，由於涉及客戶資訊，無法透露客戶保額以及投保項目。 (工商 ) #欣興電子 #富邦產 #新光產 #承保 #火險 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中央大學國際產學聯盟力促產學合作 力助龜山工業園區廠商創新升級 04:102020/10/28 投資理財 印刷電路板大廠欣興電子工廠火警 濃煙直竄天際2人獲救 16:072020/10/28 社會 高爾夫球急單湧進 明揚產線旺到明年Q1 15:042020/10/28 財經 傳科技業進駐台糖地 地方抗議 04:102020/10/28 地方新聞 富邦人壽將以上限7億美元參與螞蟻IPO案 20:022020/10/28 財經 黨產會今起於松菸舉辦「不當黨產公民研討會」 11:202020/10/28 政治 國旅盛況 旅綜險保障再升級 04:102020/10/28 投資理財 極端氣候 國泰產力推事前預防 04:102020/10/28 財經要聞 元富證響應 屏東金融公益嘉年華 04:102020/10/28 投資理財 促進資本市場年輕化 04:102020/10/28 投資理財 財經熱門新聞 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 新一波疫情炸開！美股開盤大跌550點 VIX指數狂飆逾13％ - 財經 九份定居 煩惱忘光？ 居民爆看到這群人拳頭都硬了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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