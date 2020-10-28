欣興電子桃園市龜山廠在28日下午發生大火，該大火是由一樓空調機房燃燒，火勢透過風管延燒，現場濃煙密，據指出，欣興電子商業火險是由富邦產和新光產險承保。

不過富邦產及新光產等兩家產險公司都表示，由於涉及客戶資訊，無法透露客戶保額以及投保項目。

(工商 )