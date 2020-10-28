瑞穗天合國際觀光酒店即日起推出「泡溫泉過好年 農曆春節住房專案」，開放2021年除夕至初五（2021／02／11–2021／02／16）期間訂房，城堡精緻客房（雙人房一泊二食）每房每晚16,000元起＋10％，城堡溫馨家庭房（四人房一泊二食）兩大兩小每房每晚18,000元起＋10％，闔家在歐風小鎮中，度過愜意愉快的團聚時光。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「近期國旅盛行，可預期農曆春節的七天連假將是明年國人出遊的新一波高峰，瑞穗天合國際觀光酒店因占地寬廣，且擁有2,300坪的『金色水樂園』，可享受室內滑水道、泡湯、水療與戲水，酒店還有跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部、動感基地以及標準游泳池等多元的設施，符合各年齡層的度假需求，尤其適合闔家老小出遊，過往三代同堂出遊也是酒店的主力客群之一；先前已接獲許多訂房詢問電話，預估農曆春節整體住房率可達85％以上。」

瑞穗天合國際觀光酒店坐落於花蓮縣瑞穗鄉，占地2萬坪，南歐設計風格被譽為「台版霍格華茲」、「花蓮迪士尼城堡」，於2019年獲線上訂房平台評選為「台灣最美飯店」、2020年更通過交通部觀光局星級評鑑榮獲「卓越五星標章」。酒店擁有21種房型，不論是闔家歡聚一房，或是攜手出遊但保有各自起居空間，從2人至10人房都可應對各種客群的需求。館內提供多元免費設施包括室內游泳池、室內按摩水療區、三溫暖裸湯區、健身房、電競室、跑跑甩尾車等，還有適合小朋友的兒童超跑俱樂部、小旅人樂園與動感基地，經常讓旅客玩到不捨離開。

瑞穗天合國際觀光酒店位於瑞穗溫泉區，全館皆可享受「黃金湯」溫泉，瑞穗溫泉區泉質與日本三大名湯之一「有馬溫泉」相似，富含鐵質、遇空氣即結成淡黃色結晶「溫泉花」，又被譽為「黃金湯」；瑞穗溫泉區亦於2019年獲交通部觀光局頒發「金泉獎」，是國內不容錯過的溫泉度假區，在群山環繞中盡享療癒的溫泉洗禮。

想要跳脫鬧哄哄、忙得不可開交的過年模式，就帶家人到占地兩萬坪的瑞穗天合國際觀光酒店，在金色水樂園泡湯戲水、暢玩多元遊樂設施和親子活動，漫步在綠景公園、情人天空步道或黃花風鈴木步道、落雨松步道，沉浸在花蓮的大自然環境之中，享用美味星級酒店美饌，在溫馨和諧的氣氛中歡喜團圓賀新年。

(中時 )