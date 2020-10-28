延續以數位化推動人才培育的主軸，花旗(台灣)銀行今年打破慣例，將暑期實習生與儲備主管校園說明會全部改為線上進行，於10月底開始舉行一系列不同主題的線上徵才說明會，不僅可觸及更多年輕學子，也讓有志進入金融業的大學生和研究生，能不受時間地點的限制，上網報名參加。2021年花旗暑期實習生及儲備主管計畫的招募，與集團同步進行，將於11月22日截止。

花旗是台灣培育金融人才的搖籃。花旗於1977年將儲備主管計畫首度引進台灣後，不斷與時俱進地建構全面完整的人才培訓制度，為花旗台灣甚至台灣金融業培育了許多優秀的人才。花旗台灣許多高階主管，包括董事長莫兆鴻及總經理張聖心都是透過儲備主管計畫加入花旗。

花旗除了持續推動儲備主管計畫，近年來更加倍挹注對暑期實習生培訓的投資。實習生在暑假透過10週紮實的專案執行訓練，實際了解金融業實務運作，並能透過線上課程和遠距視訊，與全球或亞太區高階主管及其他國家的實習生交流互動。2021年表現出色的實習生，更能直接轉為2022年儲備主管，在畢業前便提前取得成為跨國銀行未來接班人的門票。

花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示：「近幾年來，我們看到年輕學子積極且自我實現的動機強烈，因此採取暑期實習生與儲備主管同步招募，歡迎在學學生先進入花旗內部實習。隨著實習生直接轉為儲備主管的比例逐年提高，2020年花旗台灣的暑期實習生中，有高達74％的學生已獲錄取為明年的儲備主管。暑期實習生將成為花旗儲備主管最主要的人才來源。」

因應數位金融科技快速發展，花旗從多年前便開始將招募觸角伸至非金融商管科系學生，廣納多元背景的人才，尤其歡迎資管、數據、理工、大眾傳播科系等青年加入花旗，成為未來引領台灣產業發展的數位金融領袖。消費金融部門預計招募超過50％非商科的人才。

花旗儲備主管計畫除安排高階主管授課、擔任職涯導師，並提供24至30個月的部門輪調。在疫情期間，花旗以員工健康及安全為優先考量，除了執行部門專案，還會安排儲備主管透過遠距視訊，參與全球或亞太區高階主管教授的培訓課程或經驗分享，學習跨國團隊合作，快速拓展人脈網絡，進一步開拓國際視野。

花旗銀行歡迎對金融業懷抱熱情的年輕世代上網申請應徵暑期實習生或儲備主管，2020年11月22日為報名截止日，預計於2021年 2月由花旗高階主管親自面試並決定最後錄取人選。有關暑期實習生及儲備主管招募，請至花旗銀行全球校園招募網站oncampus.citi.com應徵申請。欲報名參加線上徵才說明會或有相關問題，請email至[email protected]洽詢。

(中時 )