美國大選進入最後倒數階段、但共機仍三不五時擾台，讓兩岸關係及中美關係持續呈現緊張狀態。根據最新民調顯示，對於要解決兩岸間長期政治爭議是否會導致軍事衝突，有35.1%民眾表示同意，有56.9%表示不同意。

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，對於「有人說如果要解決台灣和中國長久累積的政治爭議，兩岸最後難免會發生軍事戰爭，您是同意、或不同意這種說法」，有35.1%的民眾表示同意（其中13.9%很同意、21.2%還算同意），但有56.9%的民眾則不同意該說法（其中32.1%很不同意、24.8%有點不同意），未明確回答有8.0%。

值得注意的是，與2004年8月時的民調相比，這次的民調結果顯示，認為兩岸之間難免會有一戰的民眾增加9.9個百分點，而認為不會走向軍事衝突結局的民眾，則減少5.3個百分點，

對於兩岸之間是否會爆發衝突，有不少網友也在PTT討論，「每次也這樣」、「芒果樹平時要一直好好養著，將來選舉時才能收成啊」、「國防部會跟你說嗎？整天都在掌握中」、「拜登贏了，就跟拜登聯合孤立台灣就好了啊，還打個屁」。

對於兩岸是否會爆發戰爭的最新民調。(翻攝自美麗島電子報網站)

(中時新聞網)