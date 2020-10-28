秋冬季節時，鋸角雪螢在杉林溪現身。（杉林溪森林生態渡假園區提供／廖志晃南投傳真）

秋冬季節時，鋸角雪螢在杉林溪現身。（杉林溪森林生態渡假園區提供／廖志晃南投傳真）

全台灣第一波，杉林溪的楓葉紅了！最近因氣候影響，日夜溫差極大，園區楓樹、紫葉槭已經轉為艷麗的鮮紅色，水杉林預計在11月轉為金黃；杉林溪在冬天也可以賞螢，10月底開始鋸角雪螢現身，每晚由專人導覽解說。

杉林溪生態教育中心館長江華章表示，杉林溪森林生態渡假園區，海拔介於1600到1800公尺之間，每年10月下旬至11月是楓紅時節，園區栽培品種，包括青楓3000棵、紫葉槭800棵、楓香500棵。

另外，杉林溪還栽種800棵水杉，11月初就會轉為金黃色，青翠蓊鬱的森林，點綴層層楓紅與金黃色水杉，形成天然的調色板，美不勝收，成為賞楓勝地。

杉林溪重視生態環境保育，從10月底到11月，鋸角雪螢大量出現在園區，入夜開始，在森林邊緣可發現點點黃綠色螢光，自森林底層草叢中緩緩升起，飄忽不定的光點，有如林間飛舞的精靈，螢光不閃爍而是持續發光，但活動時間不長，最活躍的時間在天黑後約1小時，晚上8點後停止活動，最佳賞螢時間約在晚上6點20分到7點。

江華章表示，園區為推廣螢火蟲保育教育，自10月31日起，由生態解說員帶領遊客觀賞鋸角雪螢，讓大家能夠體驗大自然奇景，感受秋季螢火蟲的飛舞之姿。

(中時 )