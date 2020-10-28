中天電視台換照作業，NCC首創聽證措施於26日登場，留美法律博士高思博詳細瀏覽全程後，認為名為「聽證」，其實是在公審中天所擁有的新聞立場，應居於中立立場的鑑定人竟成為NCC的隊友，公然打群架，距離公正非常遙遠，撤台的心證已成，中天的命運岌岌不保。

高思博在本週的「阿博講道理」臉書直播中指出，聽證會與公聽會的性質不同，具有作證的功能，在美國非常嚴謹，參與者的挑選和發言都受到明確的規範，出席前須先宣誓，承受偽證的法律責任；但反觀NCC的這次聽證會，從主持人到鑑定人的表現都令人失望。

他說，首先，主持人須與最後決定人不同，應秉持「職權分離」原則，公正處理程序，最起碼須讓當事人能充分詢問、表達意見，但鑑定人中的 5人在發言後，居然就提前離場，導致中天方面無從詢問，鑑定人如同「打了就跑」，後續鑑定報告的證據效力讓人質疑。

高思博指出，以美國極具有知名度和公信力的紐約時報為例，編輯台最近就公開聲明他們呼籲選民支持總統候選人拜登，但新聞報導仍做到維持真相的立場，顯見有意識形態並不是專業媒體的死罪。

高思博強調，中天如果被發現股東資金有中資等具體、不法證據，鑑定人、NCC大可讓中天一槍斃命，全國民眾將不會有異議，如今由一群出身都有特定政治立場和色彩當鑑定人心證來論斷，配合有瑕疵的聽證程序，不敢公開面對質疑，NCC後續將如何自圓其說，值得全民密切觀察。

(中時 )