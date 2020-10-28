台中市政府2018至2020年共標售300多億市地重劃抵費地、區段分配餘地等，28日引起市議員段緯宇抨擊說，看似改善市府財政的大補帖卻暗藏玄機，因刻意用大面積土地標售，動輒上億到35億元間；以近市價「腰斬」標售，涉嫌圖利財團量身訂做。市府地政局長吳存金說，標售土地全經估價師估價，採公開標售，絕無圖利財團。

段緯宇說，市府標售豐原區南陽市地重劃區土地竟1坪才賣8.9萬，南陽段鄰近土地1坪要4、50萬元，市府竟賣8.9萬；這麼好康他要跟市議員陳清龍集資，請地政局長吳存金當仲介，他們要加倍價買回來。

段緯宇表示，市府土地刻意以大區塊標售，價動輒上億甚至35億元；他問副市長陳子敬、地政局長吳存金是否買得起，兩人均回應買不起。段緯宇痛批一般百姓誰買得起；吳存金答覆說均有公開標售。段緯宇批市府公開標售就是公開給少數人來標，渉圖利少數財團，賤賣公有地。

段緯宇說，東區帝國糖廠附近有塊台糖地，市府標售35億元，一坪才賣90萬元，附近有建國市場、豐樂公園等，市價已飆到每坪200萬元；中捷北屯機廠口最漂亮的地標售10億，每坪才78萬，實際市價在120到150萬；捷運文心站的地每坪僅售46.9萬，令人痛心。

段緯宇抨擊說，市府標售土地若改採一小塊、一小塊出售，至少能賣到600億；根本是賤賣土地、圖利特定財團。吳存金強調，土地標售價均經估價師估算且公開標售，以南陽段為例，因是三角形的地且旁有高壓電塔，曾流標8次，最後以每坪10.8萬元標脫。

地政局指出，台糖廠區段徵收配餘等標售土地面積過大，因該筆土地僅西側及南側面臨計畫道路，北側、東側均毗鄰其他建地，為利土地整體建築利用，不宜再做細分；該局辦理開發區標售土地，都是開發完成配地所取得的「可建築用地」，依照規定辦理後續公開標售，標售底價不得低於開發後地價。

地政局強調，每筆土地辦理標售前，均提報台中市市地重劃委員會、區段徵收委員會審議通過標售底價後，才依據決議辦理公開標售；各標售土地都是按地主分配完成後留設情形整筆辦理公開標售，絶無圖利財團買地情事。

(中時 )