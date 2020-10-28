2021扶輪年會將有4萬人來台，地主籌備委員會28日與車隊簽署合作備忘錄，在北北基安排破萬輛小黃待命接送。（北市交通局提供／吳康瑋台北傳真）

2021扶輪年會將有4萬人來台，地主籌備委員會28日與車隊簽署合作備忘錄，在北北基安排破萬輛小黃待命接送。（吳康瑋攝）

台北國際扶輪年會明年6月12至16日登場，到時將有超過100個國家、4萬以上的旅客來台，北市府將規畫一系列精彩遊程，帶領全世界扶輪成員感受這幾年台灣的進步，台北副市長蔡炳坤28日指出，各國參與年會的人數、規模比世大運還大，籌備委員會為避免對在地交通造成負擔，特地與車隊簽署合作備忘錄，在北北基安排一萬多輛小黃計程車待命接送，提供完善計程車運送服務。

地主籌備委員會主委謝三連下午在蔡炳坤的見證下，與車隊總經理楊榮輝簽下合作備忘錄時指出，台北距離上次主辦年會，已經時隔27年，這次台北能得到主辦機會，必須先跟香港、羅馬、波士頓等10個城市激烈競爭後，才奪得主辦權，非常不容易，更有不少社友興奮的激動落淚。

謝三連指出，車隊將負責台灣這邊的送機及旅遊服務，但沒有接機，因為機場已經有排班計程車，可供旅客搭乘，這4萬名旅客會在北市停留超過一週，替台北會展、旅館、餐飲及觀光等周邊產業，帶來龐大的經濟效益，並把台灣美好的人情味，傳達到國際之間，另外北市府前年簽署的合作備忘錄中，也點頭同意讓參加年會的4萬名社友，在辦理期間免費搭乘捷運，讓旅客感受到北市的便利。

此外，國際扶輪為宣傳2021年會在台北，將在11月1日辦理萬人反毒公益路跑，並邀請極地馬拉松好手陳彥博，擔任路跑活動代言人，也替國際扶輪世界年會揭開序幕。

(中時 )