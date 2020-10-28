晶呈科技（4768）宣布與國立交通大學電子工程系洪瑞華教授合作執行科技部產學計劃，已成功在特殊的銅磁基板上開發微形發光二極體（Micro LED），具有超薄（僅50微米）免研磨且可使用化學蝕刻進行晶粒分割。

晶呈表示，此技術將使得Micro LED晶粒本身不再脆弱，並可使用磁性探針卡進行巨量微整預排列與巨量轉移，一舉突破傳統的空氣吸取晶粒限制，有機會大幅降低目前Micro LED顯示器價格居高不下的製作成本，成為台灣顯示器產業彎道超越的新契機。

晶呈採用自家專利的銅磁晶片技術，與交大合作共同開發Mini＆Micro LED產品，將於年底陸續到位。Mini＆Micro LED主應用戶外看板，其他應用同步展開，正與合作夥伴對北美客戶正進行產品送樣驗證階段，明年可望取得突破性的出貨成長。

晶呈科技為專業特殊氣體製造廠，應用於半導體前段、半導體後段封裝、平面顯示器前段等各類製程。2018年投資成立亞欣達特殊材料，切入多項化學品製造，並代理新菱的reclaim wafer及代理太陽能產業之相關設備，近年跨入晶圓重生以及銅磁晶片業務。

晶呈指出，Micro LED顯示器為跨領域之科技，必須整合LED晶粒結構、電路設計、IC驅動、巨量轉移、顯示科技等異質整合技術。此銅磁基板材料應用在LED產業，結合了精密機械、LED磊晶、IC Driver、顯示器產業等龐大產業實力，未來三到五年內有機會為台灣創造數十億甚至數百億的 Micro LED顯示器產值。

(工商 )