台北國際旅展周五開展，台北國泰萬怡酒店除了推出餐券、外帶火雞與年菜套組，更有和同為國泰飯店旗下全新開幕的COZZI Blu 和逸飯店．桃園館，聯手推「CC聯盟三天兩夜」住房專案，12月30日前入住，不分順序連住國泰萬怡與 COZZI Blu 和逸飯店．桃園館只要8,599元，再加贈國泰萬怡全日餐廳 MJ Kitchen 自助早餐兩客，以及全台最夯的 Xpark 水族館門票兩張，下殺近 3 折的折扣，讓民眾不用買住宿券就能立即享受超值國旅優惠。

台北國泰萬怡酒店與COZZI Blu和逸飯店．桃園館分別於2019年3月和今年8月正式開幕，同時也是國泰飯店旗下兩家最新的飯店。國泰萬怡位於台北市中山區，是台灣首間擁有美國LEED黃金級和台灣EEWH鑽石級雙綠色建築認證的國際飯店，同時也是台灣第二家主打中高端商務客群的萬怡酒店，強調精緻料理吃到飽的 MJ Kitchen ，不定期推出特色主題料理，從上半年的蝦饗宴、燒烤季到十月推出的「mj魚百匯」，均廣受消費者喜愛。

COZZI Blu 和逸飯店．桃園館座落桃園青埔，緊鄰桃園國際機場、台灣高鐵、桃園新光影城以及 Xpark 水族館，以海洋元素打造客房、餐廳、酒吧等館內設施，讓桃園搖身一變成為休閒度假的最新去處。本次推出聯合住房專案，除了搶攻旅展商機，同時也鎖定年底前持續回溫的國旅市場，讓喜歡雙城遊的民眾多一種新鮮選擇。

除了超值的住房優惠，國泰萬怡也將在旅展期間（攤位號碼 I108）推出 MJ Kitchen 年度最超值餐券優惠，首選「周末自助午茶四人券」每張1,999元，從爐烤香料蜂蜜火腿、現煮松露燉飯、傳統手工豆花到哈根達斯冰淇淋，每人不到500元就可以享受到國泰萬怡最熱門的周末下午茶自助百匯。

不斷推陳出新的主題午晚餐，「平日午餐四人券」每張3,000元下殺63折、「平日午餐單人券」則是67折、每張799元，更是旅展必搶餐券。另外還有應景的爐烤蒜香火雞，每隻旅展價2,549元，以及每組特惠7,555元的「萬事如怡年菜外帶」，想在年終搶好康的民眾千萬不能錯過。

(中時 )