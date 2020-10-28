世界宗教博物館今到區尺國小舉辦藝術領域教案發表。（世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館為推廣生命美學教育，攜手新北市國民教育輔導團國小藝術領域輔導小組，共同開發藝術領域教案，今（28）日在新店區屈尺國小舉辦首場課程發表活動，學童藉由聆聽、鑑賞，合作唱出屬於自己的歌曲，課程豐富有趣，又不失教育深意，獲得師生一致好評，還將把博物館資源推廣到各校，落實「無牆博物館」的理念。

宗博館在新北市教育局指導下，運用博物館的展示及生命教育資源，與學校合作執行「玩美新北博物館」人文藝術深耕計畫，邀請新店區屈尺國小、中和區復興國小、新莊區民安國小校長、老師，結合音樂、表演藝術、視覺美學，分別規劃「生命之歌：一首屬於成長的樂篇」、「生命之舞：祈願！我的守護神！」、「生命之樹：閃亮的成長喜悅！」3類課程教案，將生命教育的理念帶到學校，並帶領學童走進到生命教育殿堂。

今日音樂課程發表，分為藝術素養導向教學介紹及音樂課程教學示範兩大部分，由文德國小校長李慧美主持，屈尺國小校長林錫恩、退休校長熊曉鴻、國民教育輔導團國小藝術領域輔導小組成員、新北市多所學校藝術領域老師等，均到場研習、觀摩、交流，現場氣氛熱絡。

音樂課程教學示範授課老師林岑怡表示，這次課程結合宗教博物館生命成長的主題，安排聆聽耳熟能詳的流行歌曲，引導學童正向思考、察覺心裡的聲音、接納自己的情緒，並從歌詞中找出創作者想要傳達的意義。先產出文本，透過網路上免費音樂編輯軟體，帶入自己的歌詞，合併RAP與旋律線，編輯出屬於自己成長的獨一無二歌曲。

屈尺國小五年忠班學生古嵐鄉興奮表示，平時的音樂課著重樂器的演練，這次課程內容比較豐富，多了唱歌、寫歌詞、將歌詞練到很熟練、識譜，尤其是創作屬於自己的獨特歌詞，學習RAP的經驗，讓他覺得特別有趣。

宗博館教育推廣組主任蔡雅君表示，除了音樂，11月還將到中和區復興國小、新莊區民安國小，進行表演藝術、視覺美學的課程演示教學活動；另外，新北市國民教育輔導團國小藝術領域輔導小組，計畫在宗博館宇宙創世廳舉辦教師研習活動及參訪，發揮宗博館做為生命美學教育平台的功能。

(中時 )