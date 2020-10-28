蔡政府明年元旦將開放含有萊克多巴胺，引發食安疑慮，民進黨立委林淑芬日前提出「學校衛生法」修正草案，明定學校進用萊豬及其加工品，原本獲得跨黨派共15位立委連署，預計將在本周五院會一讀闖關，今傳出部分連署綠委被黨團要求撤簽，導致該提案不足最低連署人數，胎死腹中。

林淑芬等人提案說明指出，乙型受體素急性過量，理論上可能產生心跳加速、血管擴張、肌肉顫抖等中毒症狀，為保障校園食品安全，學校供應膳食其食材，禁止使用乙型受體素豬肉品及加工品。

該提案獲得跨黨派立委連署，包括國民黨洪孟楷、蔣萬安、民眾黨賴香伶、時代力量邱顯智、民進黨吳玉琴、高嘉瑜、江永昌、陳亭妃、洪申翰等人。該提案形同跟蔡政府開放萊豬政策槓上。

知情人士透露，民進黨團幹部對於連署該提案的綠委，近日個別打電話關切，希望執政黨立委不要在萊豬議題「搞東搞西」，期盼能撤回連署。

據悉，修法提案最低連署委員須達15位立委，已有綠委接獲黨團幹部關切電話後撤簽，讓該案形同被封殺，無法成案。

對此，民進黨團書記長莊瑞雄表示，黨團尊重每位委員提案，沒有特別要求連署委員撤簽，應是個別委員與行政部門溝通後做出的決定。

(中時 )