房仲龍頭信義房屋（9940）董事會28日通過第三季財報，由於今年開發事業建案認列處空窗期，但在第三季國內房市交易熱絡帶動下，國內房仲及代銷本業營收較去年同期成長四成，累計前三季合併營收89.4億元，年減3.9％；稅後純益9.37億元、年減7.6％；每股純益1.27元，略低於去年同期的1.36元。

信義房屋表示，去年仍處大陸上海建案「信義嘉庭」二期認列高峰期，去年前三季建設事業挹注合併營收15億元；今年前三季合併營收中，建設事業僅由天母「信義謙石」、上海「信義嘉庭二期」等餘屋出售，挹注4.8億元。

不過在下半年疫情趨緩、房市轉熱後，信義房屋本業營收業績亮麗，第三季國內房仲及代銷本業營收，7、8、9月每個月均突破10億元，為近年高峰，第三季本業營收更較去年同期大增四成，使今年前三季本業營收達77億元、較去年同期增加14％。

信義房屋策略長周莊雲表示，雖然上半年受疫情影響，房市交易較為冷清，但第三季國內房市在新冠肺炎疫情趨緩、股市回穩，以及資金回流、低利環境帶動下，因疫情的剛性需求買盤遞延發酵，國內房市交易熱絡，使仲介及代銷事業營收都有明顯增加，預期第四季樂觀看待，資金效應未退燒，房市仍穩定發展。

(工商 )