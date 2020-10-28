禽流感易發生在秋冬季節，入秋後天氣轉涼，不少候鳥南遷渡冬，為避免禽流感病毒入侵新北市，截至今日，新北市動保處今年已進行87場養殖場消毒，並對寵物鳥店、雞場、鴨鵝場以及家禽理貨場進行採樣共223件，代理處長陳淑芳表示，雖然目前新北市並有感染案例，但仍是全面做好防疫工作。

新北禽屠宰場秘書長吳富城表示，每天從其他縣市載送3萬多雞隻進貨場內拍賣交易，經常有大量的禽羽及糞尿，需親自督促做整場徹底清潔工作，而每一輛運禽車皆須經過隧道式消毒機完全消毒後才能離場，確保禽流感疫情不會擴散傳染。

淡水區養禽戶莊昭仁表示，雞隻的環境太過濕冷又來不及通風保溫情況下導致免疫力下降，容易誘發呼吸系統疾病。為避免發生疾病。養禽戶每週三會加強消毒、落實圍網設施，就像人防疫戴口罩、勤洗手，禽場人員須戴口罩，以及定期消毒養禽場。

動保處表示，每週派員白天到新北禽署宰場查核健康證明書、夜間抽查運禽車加網措施情形，防止運禽車長途運輸、大量掉羽傳播疫情疑慮；另也對養殖場的雞隻進行採樣，血液、喉頭及肛門拭子共60件，送臺灣大學獸醫專業學院禽流感檢診中心實驗室檢驗，檢驗報告結果皆陰性。

動保處代理處長楊淑方表示，全台已有51個禽流感發生案例場，雖然新北目前未發現感染案例，但仍持續加強養禽戶各項生物安全防疫措施，做好自主防疫外，在屠宰場端攔截病毒蔓延，而家禽交易市場產銷環境中仍可能有病毒活動情形，持續落實禽場門禁管制，楊也呼籲民眾，盡量勿餵食野鴿，減少禽流感擴散的可能。

(中時 )