雲林縣北港鎮朝天宮配合水陸普度法會，製作5萬個防疫口罩。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮朝天宮為了祈求新冠疫情早日消退，訂於今年12月舉行為期14天的「悲心廣行」水陸普度法會，28日邀全台友廟、分靈共同籌畫，也開放信眾自由參與，希望藉由法會匯集眾人善念，護佑台灣並為全世界祈福。

北港朝天宮今年針對新冠肺炎疫情，今年初舉辦梁皇法會為台灣祈福，信眾熱烈響應，因此再規畫規模更大的水陸普度法會，28日在朝天宮文化大樓舉辦籌備記者會，由朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林縣長張麗善等人共同主持。

蔡咏鍀表示，水陸普度法會自今年12月15日到12月28日止，連續不間斷的14天法會勝事，邀集「全台寰宇媽祖文化交流協會」會員、全台各宮廟共襄盛舉，法會收入將投入獨居老人、清寒學子、孝悌楷模、急難救助等社會公益。

朝天宮並製作5萬個防疫口罩，贈送給參與法會的信眾，口罩以7層防菌、透氣材料製成，可水洗重覆使用，讓大家防疫更輕鬆，口罩表面印有朝天宮專屬圖案，極具紀念價值。

朝天宮指出，瘟疫即是傳染病，早年醫學不發達，民眾遇到不知名的傳染病無法因應時，大多藉由宗教力量除疫息災同時安定人心，面對今年疫情持續延燒，造成人心惶惶，請示媽祖後決定舉辦此次法會。

(中時 )